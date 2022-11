EN DIRECT - Portugal-Ghana : l'heure de vérité pour Cristiano Ronaldo

Pas le droit à l'erreur. Après les déroutes de l'Argentine et l'Allemagne, surprises respectivement par l'Arabie saoudite et le Japon (1-2, à chaque fois), le Portugal est prévenu. Favorite de la poule H, composée notamment de l'Uruguay et de la Corée du Sud, la Seleção das Quinas va devoir redoubler de vigilance. Elle sera attendue pour son entrée en lice, contre le Ghana, jeudi 24 novembre (à 17h, en live commenté sur TF1info). D'autant que la bande à Cristiano Ronaldo, qui ambitionne de soulever la première Coupe du monde de son histoire, a souvent eu du mal à bien débuter dans les grandes échéances.

Bien qu'elle soit bourrée de talents, avec une génération symbolisée par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Rafael Leao, la réussite de l'autre Seleção dépendra en partie de l'état d'esprit de "CR7", dont l'avenir a pollué la préparation pour le Mondial.