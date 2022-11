Équipe de France : des Bleus trop verts pour le Mondial ?

Et si les Bleus n'avaient jamais aussi bien porté leur surnom ? À six jours de son premier match au Qatar, contre l'Australie, le 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France est attendue à Doha, mercredi 16 novembre, où elle va prendre officiellement ses quartiers. C'est à l'hôtel Al Messila, un havre de paix cinq étoiles dans les faubourgs de la capitale, que l'effectif new look de Didier Deschamps doit établir son camp de base. New look, car les joueurs, qui fouleront les pelouses qataries, ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux annoncés, le 9 novembre.

Et pour cause, durant les deux jours passés à Clairefontaine, "DD" a, par la force des choses, dû faire évoluer son groupe. Exit les habitués et habituels Presnel Kimpembe (tendon d'Achille, 28 sélections) et Christopher Nkunku (entorse du genou, 8 sélections), tous deux forfaits sur blessure. Outre le renfort de Marcus Thuram (4 sélections), qu'il a désigné comme son 26e homme, le sélectionneur a passé des coups de fil tardifs à Axel Disasi et Randal Kolo Muani, 6 capes cumulées à eux trois, pour les remplacer au pied levé. De quoi, a priori, rajeunir les champions du monde et leur faire craindre un déficit d'expérience.