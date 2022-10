Équipe de France : Mike Maignan annoncé forfait pour le Mondial au Qatar

Maux de tête en perspective pour Didier Deschamps. Confronté à une hécatombe blessés lors du dernier rassemblement (Presnel Kimpembe, Lucas et Théo Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Karim Benzema, Hugo Lloris et Lucas Digne), le sélectionneur tricolore espérait sans doute que cela s'arrange d'ici au 9 novembre, date de l'annonce au JT de 20H de TF1 de sa liste pour le Mondial au Qatar. Après les forfaits déjà actés de Boubacar Kamara et N'Golo Kanté, "DD" a appris, vendredi 21 octobre, la probable absence de longue durée de Mike Maignan, qui ne devrait pas rejouer avant 2023.

Blessé au mollet gauche, le 22 septembre dernier, avec les Bleus contre l'Autriche (victoire 2-0), l'ex-portier du LOSC a rechuté. "Nous sommes déçus car il faisait tout pour revenir avec l'équipe, il voulait jouer le plus tôt et plus vite possible. Les examens indiquaient qu'il était guéri", a commenté Stefano Pioli, son coach au Milan AC, précisant que ce n'est pas le même muscle du mollet qui a été touché. Avec cette nouvelle blessure, contractée mercredi 19 octobre alors qu'il reprenait l'entraînement, la doublure d'Hugo Lloris dans la cage tricolore "sera indisponible au moins jusqu'en janvier", a indiqué l'entraîneur italien.