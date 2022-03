Coupe du monde : un groupe "de la mort" ou de la chance au tirage pour les Bleus ?

Ces règles posées, les Bleus peuvent déjà se faire une petite idée de ce qui va les attendre à la fin de l'année. Placée dans le chapeau 1, l'équipe France est assurée d'éviter les sélections bénéficiant, comme elle, du statut de tête de série. Outre le Qatar, le pays hôte qui va disputer son premier Mondial, la "bande à DD" ne débutera pas la défense de son titre contre le Brésil, la Belgique, l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne ou le Portugal. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais les Tricolores, qui avaient été bien servis en 2018, avec l'Australie, le Danemark et le Pérou en poules, ne sont pas tirés d'affaire pour autant.

Et pour cause, le pot 2, où sont versés le Mexique, le Danemark du miraculé Christian Eriksen, la Suisse et les États-Unis, l'adversaire le plus abordable, absent de la dernière Coupe du monde, pourrait réserver une mauvaise surprise aux coéquipiers d'Hugo Lloris. Cette équipe sur laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est l'Allemagne, sacrée en 2014 et sortie au premier tour quatre ans plus tard, qui s'affiche comme l'épouvantail de ce saladier. Gare aussi aux Pays-Bas, à l'Uruguay et à la Croatie, vice-championne du monde, que les Bleus ont balayé (4-2) en finale du Mondial russe.