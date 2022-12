Coupe du monde 2022 : et maintenant, quand reverra-t-on les Bleus ?

Jusqu'au bout, ils nous ont fait rêver. Champions du monde en 2018, les joueurs de l'équipe de France sont passés tout proches d'un doublé historique. Malgré une force mentale extraordinaire et un réalisme glacial, ils se sont finalement inclinés, au bout du suspense, contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), dimanche en finale de la Coupe du monde. Méconnaissables et franchement dominés pendant plus d'une heure, les Bleus n'ont cédé que lors de la séance de tirs au but. Un exercice qui ne leur réussit décidément pas dans la plus belle des compétitions (on n'a pas oublié une certaine finale de 2006). Ils repartent donc du Qatar avec une médaille d'argent amère.