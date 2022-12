France-Pologne : pour stopper Mbappé, "il nous faut un scooter"

Ils le craignent et ils ne s'en cachent pas. Au vu de sa forme actuelle, on ne peut que leur donner raison. Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a déjà fait trembler les filets qataris à trois reprises. Buteur en ouverture face à l'Australie (4-1, le 22 novembre), l'attaquant des Bleus a inscrit un doublé décisif contre le Danemark (2-1, le 26 novembre) pour sceller la qualification pour la phase à élimination directe. Ses 30e et 31e buts en équipe de France lui ont permis d'intégrer, à 23 ans et la barre des 60 capes tout juste franchie, le Top 10 des meilleurs réalisateurs de l'histoire avec le maillot frappé du Coq.

Et, au regard de son influence grandissante sur le front de l'attaque tricolore, il n'a sans doute pas fini de faire parler de lui durant le Mondial qatari. De quoi donner des sueurs froides à ses futurs adversaires, en premier lieu la Pologne, qui croisera sa route, dimanche 4 décembre (à 16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), à l'occasion des huitièmes de finale. D'ailleurs, pour l'arrêter, les Biale Orly rivalisent d'imagination, à l'image de leur attaquant Arkadiusz Milik.