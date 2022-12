France-Pologne : Hugo Lloris va devenir l'égal de Lilian Thuram en Bleu

Un choix de ne pas s'éparpiller épousé aussi par Didier Deschamps. "Vous connaissez Hugo. Au-delà de ce plaisir et de la valeur symbolique que signifie le match de demain (dimanche) pour lui, l'équipe de France est plus importante", a rappelé le sélectionneur tricolore. "Les records sont tous faits pour être battus. On parle de deux joueurs exemplaires (Lilian Thuram et Hugo Lloris, ndlr), de grands professionnels, qui se sont maintenus au très haut niveau. Tous les records ont une signification, celui-là est parlant." Il le sera encore plus, s'il y a, au bout de cette 142e cape, la qualification pour les quarts de finale.