Geste obscène, poupée de Mbappé... Emiliano Martinez, l'Argentin "le plus détesté" de France

Il est en train de devenir l'Argentin "le plus détesté" de France. Bourreau des Bleus lors de la séance fatidique de tirs au but, remportée contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), en finale de la Coupe du monde, Emiliano Martinez n'en finit plus d'exaspérer les supporters tricolores. En cause : son comportement de mauvais goût depuis le sacre de l'Albiceleste. Au moment de recevoir le "Gant d'Or", décernée au meilleur gardien du Mondial, il a réalisé un geste "indécent" et "obscène", sur l'estrade positionnée au centre du terrain, en posant le trophée sur ses parties intimes. Le tout sous le regard des officiels qataris. "Je l'ai fait parce que les Français m'ont hué. L'arrogance ne fonctionne pas avec moi", s'est-il justifié depuis, sans convaincre grand monde.

Outre cette provocation graveleuse, "Dibu" - son surnom - s'est fait remarquer pour son acharnement à l'encontre de Kylian Mbappé. Parmi les premiers à être venu le consoler sur la pelouse, sous les yeux du président Emmanuel Macron, le portier de 30 ans a montré un visage bien moins fair-play lors des célébrations dans le vestiaire argentin. Il a réclamé "une minute de silence" pour le numéro 10 français "qui est mort". Une attitude arrogante qui a choqué sur les réseaux sociaux.