Tant pis s'ils sont privés de Mondial, les footballeurs iraniens se révoltent pour les femmes de leur pays

C'est une posture qui pourrait les priver du Mondial. Depuis le 16 septembre, l'Iran réprime dans le sang la mobilisation historique, portée par la jeunesse, en riposte à la mort de Mahsa Amini. Interpellée par la police des mœurs, pour non-respect du port du voile, la jeune Iranienne de 22 ans est décédée en détention. Une morte suspecte qui a embrasé la République islamique. En une dizaine de jours, "au moins 76 personnes ont été tuées dans les manifestations" dont "six femmes et quatre enfants", dans 14 provinces du pays, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR). Un bilan humain plus important que celui-ci fournit par les autorités iraniennes qui ne font état "que" de 41 morts, dont des forces de l'ordre, et plus de 1200 arrestations.

Ce soulèvement, le plus important depuis novembre 2019, alors provoqué par la hausse des prix de l'essence, a trouvé un écho dans les hautes sphères. À l'instar du réalisateur Asghar Farhadi, lauréat de deux Oscars du meilleur film étranger, qui a apporté son soutien au mouvement contestataire, l'équipe nationale iranienne a pris ouvertement parti pour les femmes de son pays. "Les cheveux de nos filles sont recouverts d'un linceul", ont posté plusieurs joueurs de la Team Melli dans une story Instagram. Un message repris par plusieurs cadres, parmi lesquels Vahid Amiri, Karim Ansarifard et Mehdi Taremi.