Le journal du Mondial du 29 novembre : les Anglais visent la qualification

Victorieux 2 à 0 de l'Uruguay ce lundi, les Portugais restent invaincus dans ce Mondial 2022 et seront présents en huitième de finale. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps, et la 54ᵉ minute, pour voir les hommes de Fernando Santos prendre l'avantage au score. Le but a finalement été accordé à Bruno Fernandes par la Fifa, alors que dans un premier temps, Cristiano Ronaldo avait été désigné comme le buteur.

Et pour cause, servi depuis la gauche par Bruno Fernandes, Ronaldo pensait avoir ouvert le score de la tête. Mais les ralentis ont fini par parler, et surtout montré que le quintuple lauréat du Ballon d'or a à peine effleuré le ballon envoyé par son compatriote. Le centre de Bruno Fernandes a donc été considéré comme étant un centre gagnant, touché par personne.