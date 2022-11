Le journal du Mondial du 30 novembre : les Bleus pour le sans-faute

Pays-Bas, Angleterre, Sénégal et États-Unis seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ils rejoignent le Portugal et la France, déjà assurés de voir le tour suivant. Les Bleus, justement, disputent leur troisième et match de la phase de poules, ce mercredi (16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info), après deux victoires convaincantes contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Ils croisent le fer avec une Tunisie pratiquement éliminée de la compétition mais revancharde. Le Danemark devra, lui, l'emporter contre l'Australie pour empocher le dernier ticket qualificatif.

Dans le groupe C, l'Argentine de Lionel Messi, surprise d'entrée, a toujours son destin entre ses mains. Une victoire de l'Albiceleste contre la Pologne (20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info) lui ouvrirait en grand les portes des huitièmes de finale. Dans l'autre rencontre, l'Arabie Saoudite tentera de renouer avec le succès contre un décevant Mexique et d'atteindre le second tour pour la deuxième fois de son histoire, après 1994. Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, TF1info vous livre à domicile le programme qui rythmera ce 11e jour placé sous le signe du ballon rond.