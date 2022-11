Le journal du Mondial du 27 novembre : l'Allemagne, catastrophe en vue ?

Qu'on se le dise, on aurait pu en sortir plusieurs. Il y a bien sûr le but libérateur de Lionel Messi contre le Mexique (2-0), qui a offert un bol d'air à l'Argentine. Il y aussi la splendide frappe enroulée en lucarne de son compatriote Enzo Fernandez. Mais, comme on est un peu chauvin, on a choisi le but de la qualification de Kylian Mbappé contre le Danemark (2-1). Alors que le score était de 1-1, le numéro 10 des Bleus a repris à bout portant, de la cuisse, un centre de Griezmann (86e), signant un doublé. Un réalisation qui permet à l'équipe de France d'être la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale.