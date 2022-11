Le journal du Mondial du 28 novembre : premier choc pour le Portugal

Les deux "Seleção" vont tenter de valider leur ticket pour les huitièmes de finale du Mondial ce lundi. Au lendemain du choc entre l'Espagne et l'Allemagne (1-1) et de la défaite surprise de la Belgique face au Maroc (2-0), le Portugal et le Brésil affrontent respectivement l'Uruguay et la Suisse pour leur deuxième match de la compétition. Après l'avoir échappé belle contre le Ghana en toute fin de match jeudi (3-2), l'équipe de Cristiano Ronaldo défendra notamment la première place du groupe H face à Edinson Cavani et les siens. Le match est à suivre en direct sur TF1 à 20h. Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, TF1info vous livre à domicile le programme qui rythmera ce 9e jour placé sous le signe du ballon rond.