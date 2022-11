Le Qatar, un émirat qui mise sur le sport pour exister

Pourtant, derrière cette vitrine dorée, se trouve une explication géopolitique beaucoup plus pointue. "Le Qatar a été traumatisé par l’annexion du Koweït par l’Irak en 90. Il a peur de subir le même sort. Plus il sera visible, plus il sera difficile de le faire disparaître. C’est moins cher d’acheter Neymar qu’un rafale, c’est moins cher d’acheter le PSG que de bâtir un système de défense capable de résister à la fois aux Iraniens ou aux Saoudiens", explique Pascal Boniface, directeur de l’institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à notre micro.

C’est d’abord le gaz qui permet au Qatar, cinquième producteur mondial, d’émerger, puis de résister au blocus imposé par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis de 2017 à 2021. Mais le sport lui permet d’acquérir de la notoriété et d’améliorer son image. Alors, le pays organise des évènements comme les championnats du monde d’athlétisme, de natation, de cyclisme, de handball et même de sports mécaniques.