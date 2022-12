"On fait en sorte de gérer au mieux" le virus qui sévit chez les Bleus, assure Didier Deschamps

"Vous aurez certainement plus d'infos d'ici le prochain entraînement", prévu à 14h30 (16h30, heure de Doha), avait indiqué le capitaine Hugo Lloris, invité à répondre aux questions de la presse, 15 minutes plus tôt. "On n'est jamais préparés à ce genre de choses (le virus, ndlr) et on essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. Ce sont des aléas, mais cela n'enlève rien à la concentration et l'excitation que l'on peut avoir avant une finale de Coupe du monde."