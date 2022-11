Coupe du monde 2022 : et si c'était l'année Karim Benzema ?

Après avoir fait partie des cadres de l'ère Laurent Blanc (2010-2012), il participe au Mondial au Brésil, en 2014, dans la peau d'un titulaire, avant que sa carrière en Bleu ne rechute. Miné par les affaires, l'attaquant du Real Madrid ne devient pas champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, dont il ne porte pas le maillot pendant cinq ans (2015-2021).

Depuis, les relations se sont apaisées, et Didier Deschamps a (re)fait de Benzema l'un de ses cadres offensifs (10 buts en 16 sélections depuis son retour), en compagnie de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. C'est d'ailleurs lui qui mène les Bleus au titre en Ligue des nations, en octobre 2021, grâce à deux buts dans le Final 4, face à la Belgique et à l'Espagne. Son seul trophée avec le maillot tricolore... jusqu'à présent.

Touché à la cuisse fin octobre, Karim Benzema pouvait difficilement manquer une troisième Coupe du monde en douze ans. Le meilleur buteur français de l'histoire s'est lui-même préservé pour être à 100% au Qatar, où il pourrait franchir le seuil des 100 sélections. "Objectivement, médicalement, il n'avait rien", commentait le 30 octobre son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Mais nous prenons toujours en compte les sensations. Et nous ne voulons pas risquer une blessure inutile à ce moment-là de la saison."