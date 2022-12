Coupe du monde 2022 : tous les continents représentés en 8es de finale, une première

Avec au moins sept sélections qualifiées, l'Europe est, sans surprise, le continent le plus présent. Pays-Bas, France, Pologne, Angleterre, Croatie, Espagne, Portugal verront les huitièmes de finale, en attendant une éventuelle qualification de la Serbie ou de la Suisse (20h ce vendredi). Aucune autre partie du globe ne fait mieux, mais le Vieux-continent aurait pu bénéficier de plus de représentants, après les éliminations surprises de l'Allemagne, de la Belgique et du Danemark.

Ces sorties de route prématurées profitent à trois continents : l'Asie et l'Afrique et l'Océanie. Le Japon, vainqueur de l'Allemagne et de l'Espagne, est à ce jour le seul représentant asiatique en huitièmes de finale, même si la Corée du Sud, opposée au Portugal (16h sur TF1), pourrait le rejoindre. L'Océanie, elle, pourra compter sur l'Australie, même si les Socceroos prennent part aux éliminatoires asiatiques depuis 2010.