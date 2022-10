Coupe du monde 2022 : Zinédine Zidane appelle à "laisser la polémique de côté"

Il ne fallait pas s'attendre à autre chose venant de lui. Alors que le coup d'envoi du Mondial 2022 sera donné le 20 novembre, avec le match d'ouverture Qatar-Équateur (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), des voix s'élèvent contre la tenue du tournoi dans le petit Émirat. En France, de très nombreuses villes - Paris, Bordeaux, Lille et Marseille, pour ne citer qu'elles - boycotteront l'événement. Elles n'installeront aucun écran géant ni n'ouvriront des fan zones dans leurs rues.

Un appel à la fronde que Zinédine Zidane, nommé ambassadeur de la compétition, n'entend pas relayer, bien au contraire. "Il faut laisser la polémique de côté, laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football", et afin qu'ils "passent un bon moment", a souligné le champion du monde 1998, lundi 24 octobre, lors de l'inauguration d'une nouvelle statue de cire à son effigie au musée Grévin, à Paris, en présence de ses parents, sa femme et ses enfants. "De toute façon, ce que l'on va dire sur quoi que ce soit, ça ne sera jamais juste, jamais vrai et opportun", a-t-il renchéri.