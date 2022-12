Avant Angleterre-France, Kyle Walker prévient Kylian Mbappé : "On verra si je suis le plus rapide"

Face au "meilleur joueur du monde", tel que Kylian Mbappé est qualifié par Jude Bellingham, l'un des maîtres à jouer des Three Lions, Kyle Walker ne se présentera pas en victime expiatoire. Pour la simple et bonne raison qu'il a déjà eu affaire au joueur du PSG en Ligue des champions et qu'il l'a tenu en respect. "Évidemment, les matchs que j'ai joués contre lui vont m'aider, c'est certain", a-t-il expliqué, mercredi 7 décembre, devant la presse. "C'est un joueur fantastique, en grande forme, la tâche ne va pas être facile. C'est l'un des meilleurs, mais je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter", a assuré l'international aux 72 sélections, à trois jours du "Crunch" dans l'antre d'Al-Bayt. "C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas."