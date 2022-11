Coupe du monde 2022 : le jour où un sorcier africain a maudit les "Socceroos"

Surnommé "Captain Socceroo" et pierre angulaire de l'équipe au détour des années 1960-70, Johnny Warren a expliqué de quoi il retournait. L'anecdote de l'ancien milieu de terrain, qu'il a partagé dans son autobiographie (Sheilas, wogs and poofters, an incomplete biography of Johnny Warren, publiée en 2002) remonte le temps jusqu'en 1969. Pour rallier le Mexique, pays organisateur de la Coupe du monde l'année suivante, l'Australie doit ferrailler contre la Rhodésie, un État à l'époque fraîchement indépendant (et qui deviendra par la suite le Zimbabwe), avant un éventuel duel contre Israël. Les deux équipes ne parviennent pas à se départager lors des deux premières rencontres (1-1 puis 0-0), les Aussies butant inlassablement sur un gardien adverse en état de grâce. C'est un avant un troisième match décisif que bascule (peut-être) leur destin.