Équipe de France : sans Karim Benzema, qui seront les 11 Bleus titulaires face à l'Australie ?

"On a toujours du mal à dégager un onze-type." À la veille de l'entrée en lice des Bleus au Qatar, mardi 22 novembre, face à l'Australie (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), les mots de Rio Mavuba résonnent plus fort que jamais. "On a une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais on n'a aucune certitude", expliquait à TF1info l'ex-international tricolore (13 sélections, entre 2004 et 2014), consultant pour TF1 durant le Mondial qatari, lors de l'annonce de la liste. Le forfait de Karim Benzema, qui souffre d'une "lésion" au niveau du quadriceps de la cuisse gauche, ne dissipe pas l'épais brouillard autour de l'équipe de France.

Seule évidence : en retenant neuf défenseurs, dont huit centraux de formation, Didier Deschamps a acté la fin de la charnière à trois pour revenir à un schéma plus classique. Lors de l'annonce de sa liste, le 9 novembre, il avait annoncé qu'il délaisserait son 3-5-2 à la Coupe du monde. "Nous partirons avec une défense à quatre", avait-il confirmé à la presse. "Je suis convaincu que c'est mieux, que c'est plus adapté."