Coupe du monde 2022 : comment l'Équateur a failli manquer le Mondial qatari

S'appuyant sur un groupe rajeuni, avec les prometteurs Piero Hincapie (20 ans), Moises Caicedo (21 ans), Jackson Porozo (22 ans) et Pervis Estupinan (24 ans) - qui évoluent tous en Europe -, la Tri s'est notamment offerte le scalp de l'Uruguay (4-2), de la Colombie (6-1) et du Chili (0-2), tout en tenant tête à ce même Chili (0-0) et à l'Argentine (1-1). Les coéquipiers de l'expérimenté Enner Valencia ont ainsi pu fêter leur participation à leur quatrième Mondial (après 2002, 2006 et 2014).