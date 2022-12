Coupe du monde 2022 : Neymar déjà de retour avec le Brésil

Dix jours après son entorse à la cheville droite, contractée lors de la victoire inaugurale sur la Serbie (2-0), le 24 novembre, Neymar a repris samedi l'entraînement avec ballon, selon une vidéo diffusée par la Fédération brésilienne (CBF). On y voit le joueur du PSG, souriant et l'air amusé, enchaîner les frappes des deux pieds sans douleur apparente ou participer à un taureau. Des signaux plus qu'encourageants, alors que son pied était encore enflé, il y a quelques jours.