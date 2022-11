"C'est idiot" : le capitaine du Mexique défend Lionel Messi, menacé par le boxeur Canelo Alvarez

Une sortie qui a suscité de vives réactions, dont celle de Sergio Agüero, ami et ancien partenaire de Messi sous le maillot argentin. "Monsieur Canelo, ne cherchez pas d'excuses ou de problèmes, vous ne connaissez sûrement pas ce qu'il se passe dans un vestiaire de football", a-t-il tweeté. "Les maillots sont toujours sur le sol après la fin des matchs à cause de la sueur et si vous regardez bien, il fait le mouvement pour retirer sa chaussure et le touche accidentellement." "Vous ne connaissez pas la personne, vous ne comprenez pas non plus comment fonctionne un vestiaire ou ce qui se passe après un match. TOUS les t-shirts, même ceux que nous portons nous-mêmes, vont par terre et sont ensuite lavés", a confirmé son ex-coéquipier au Barça, Cesc Fabregas.