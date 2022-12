"Ça va mieux" : trois jours après la finale, Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement avec le PSG

En revenant si tôt, avant les Brésiliens Neymar et Marquinhos, sortis en quarts de finale et en vacances, Kylian Mbappé semble déterminé à reprendre la compétition au plus vite avec le PSG, alors que la Ligue 1 reprend le 28 décembre contre Strasbourg, au Parc des Princes. Sera-t-il prêt à temps pour disputer le Boxing Day à la française ? Avec lui, rien n'est impossible.