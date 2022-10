Comme Paris, ces villes ne diffuseront pas les matchs de la Coupe du monde au Qatar

La capitale française n'est pas un cas isolé. Plusieurs maires de grandes villes, toutes couleurs politiques confondues, n'ont pas mâché leurs mots contre le Mondial au Qatar depuis l'annonce faite, samedi 1er octobre, par la maire socialiste de Lille Martine Aubry, qui avait qualifié l'évènement de "non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport".

À Marseille, le maire socialiste Benoît Payan, à la tête d'une large coalition de gauche et écologiste, a jugé que cette compétition, la première à se jouer en automne, s'était "progressivement transformée en catastrophe humaine et environnementale, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir portées au travers du sport et notamment du football". "Marseille, fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport, et engagée pour construire une ville plus verte, ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du monde de football 2022 au Qatar", a insisté la ville dans un communiqué.