Coupe du monde 2022 : comment l'Ukraine tente de se préparer pour les barrages

Le football pour oublier la guerre. En ce début du mois de mai, l'Ukraine devrait déjà être fixée. Elle aurait dû avoir disputé sa demi-finale de barrages contre l'Écosse et, en cas de victoire, une potentielle finale contre le pays de Galles. La Zbirna devrait savoir si elle est qualifiée ou non pour la Coupe du monde, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre, au Qatar. Seulement, entre-temps, la guerre est passée par là. Depuis plus de deux mois, le pays vit au rythme effréné des pilonnages de l'armée russe. Au milieu du fracas des bombardements, le silence ne durant jamais plus d'une heure, tout s'est arrêté d'un coup.

Le sport, comme tous les pans de la société civile, s'est mis en pause. Dans ce marasme, le football ukrainien, lui, a subsisté, par endroits. Avec l'arrêt momentané puis définitif du championnat local, le 26 février, il s'est délocalisé à l'Ouest. Dans l'attente d'un retour imminent au pays, les clubs ukrainiens du Dynamo Kiev et du Shakhtar Donetsk multiplient les matchs "pour la paix" et participent à des tournées de charité pour lever des fonds pour aider les victimes de l'invasion russe.