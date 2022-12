Argentine-France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale de la Coupe du monde ?

Un duel pour la troisième étoile et pour la gloire. Qualifiées en finale de la Coupe du monde au Qatar, l’Argentine et la France vont de nouveau s’affronter dans la plus grande des compétitions, près de quatre ans après leur dernière rencontre. Un duel qui s’était soldé, à l’époque, par un succès d’anthologie des Bleus (4-3) face à l’Albiceleste, en huitièmes de finale de la compétition.