France-Maroc : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale historique ?

Qui rejoindra l'Argentine en finale ? Après la qualification de l'Albiceleste, facile tombeuse de la Croatie (3-0), la veille, la France et le Maroc s'affrontent, mercredi 14 décembre (à 20h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), dans l'autre demi-finale du Mondial qatari. Une affiche inédite à ce niveau entre les champions du monde en titre, en quête d'une troisième étoile, la deuxième de suite, et le premier pays africain à s'être qualifié pour le dernier carré.

Au moment d'entrer dans le majestueux du Al-Bayt Stadium, acquis aux "Lions de l'Atlas" (45.000 supporters marocains sont attendus, dix fois plus que les fans français), la bande à Didier Deschamps fera face à son destin. En cas de victoire, les Bleus ne seront qu'à un match d'écrire l'histoire avec un grand H. Depuis 1962, et l'épopée grandiose du Brésil de Pelé, Garrincha et Zagallo, aucune sélection n'est parvenue à conserver son titre de championne du monde. Soixante ans plus tard, le doublé tend les bras à la France. Attention toutefois au Maroc, galvanisé par un parcours historique, rivalisant avec la Croatie (0-0) et mettant au tapis la Belgique (2-0), l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b) et le Portugal (1-0), qui se verrait bien refaire le coup aux Bleus.