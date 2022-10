Droits de l'Homme au Qatar : la ministre des Sports réclame à la FFF des preuves de son action

La FFF va devoir montrer patte blanche. Dans un courrier que l'AFP a pu consulter, mercredi 5 octobre, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a demandé à la Fédération française de lui fournir des preuves de son action concernant les droits de l'Homme lors de la Coupe du monde, qui s'ouvrira le 20 novembre au Qatar. Le document, qui détaille les axes sur lesquels va se concentrer la mission d'audit visant l'instance après la parution de l'enquête de So Foot mettant en cause la "3F" et son président Noël Le Graët, accusé d'avoir adressé des SMS à caractère sexuel à des employés, aborde aussi le Mondial qatari.

Dans cette lettre, l'ancienne DG de la Fédération de tennis (FFT) rappelle qu'elle a a "insisté" lors d'une rencontre avec le vice-président délégué de la FFF, Philippe Diallo, pour que la Fédération française de football "prenne rapidement les mesures permettant de s'assurer que la participation de notre équipe de France à la Coupe du monde au Qatar puisse se faire dans le respect de nos valeurs relatives aux droits de l'Homme et à la transition écologique", écrit la ministre des Sports.