Tunisie-France : égalisation de Griezmann, VAR, but refusé... On vous explique la fin du match

Un but refusé qui va faire parler. Et, pour cause, il est sujet à l'interprétation de chacun. À l'issue d'un match qui s'est terminé dans la confusion, l'équipe de France, largement remaniée au coup d'envoi, avec neuf changements par rapport à la victoire face au Danemark (2-1), a perdu contre la Tunisie (1-0), son troisième et dernier match de la phase de groupes, ce mercredi 30 novembre. Pourtant, au bout du bout du temps additionnel (90e+8), Antoine Griezmann a cru avoir égalisé, mais l'arbitre néo-zélandais Matthew Conger a refusé le but pour un hors-jeu passif du numéro 7 des champions du monde.

Pour mieux comprendre, on rembobine l'ultime action des Bleus. On joue le temps additionnel au stade Ahmad-ben-Ali. Au départ de l'action, sur la passe d'Aurélien Tchouaméni, "Grizou" est largement en position illicite. Au duel avec Kolo Muani, Montassar Talbi s'interpose difficilement de la tête. Le ballon revient dans les pieds du joueur de l'Atlético, qui décoche une frappe, croisée et puissante, qui fait mouche. Une égalisation, dans un premier temps, validée... jusqu'à l'intervention de la VAR. Appelé dans son oreillette par le car régie, qui émet un doute sur la validité du but, Matthew Conger se dirige vers l'écran de contrôle. Après de multiples visionnages des images, l'arbitre choisit de revenir sur sa première décision.