EN DIRECT - Corée du Sud-Portugal : Ronaldo et les siens visent la première place

Qui accompagnera le Portugal en huitièmes ? D'ores et déjà qualifiée, avant son troisième et dernier match de poules, la Seleção das Quinas n'a besoin que d'un nul, contre la Corée du Sud (vendredi 2 décembre, 16h), pour valider sa première place du Groupe H. Ce résultat assurerait à la bande de Cristiano Ronaldo d'éviter a priori le Brésil, bien parti pour sortir en tête de sa poule, en huitièmes de finale. Mais la partie est loin d'être gagnée d'avance. Les champions d'Europe 2016 vont défier une sélection sud-coréenne dernière de son groupe avec l'Uruguay, et qui n'a pas d'autre choix que de gagner pour espérer.

Car, comme dans le Groupe G, la seconde place qualificative est l'autre enjeu de cette dernière journée de la phase de poules. Avec 3 points, le Ghana, qui a livré deux des plus belles rencontres de la compétition contre le Portugal (défaite 3-2) et la Corée du Sud (victoire 3-2), est en ballottage favorable, avant d'affronter la Céleste. Avec un point chacun, l'Uruguay et la Corée du Sud ne sont plus maîtres de leur destin. Mais, au football, la vérité du coup d'envoi est rarement celle du coup de sifflet final.