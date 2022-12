EN DIRECT - Maroc-Espagne : les Lions de l'Atlas vont-ils croquer la Roja ?

Le Maroc ne se fixe pas de limites. Invaincus en poules - un nul encourageant face à la Croatie (0-0) et deux victoires méritées contre la Belgique (0-2) et le Canada (2-1) - et premiers de leur groupe, les hommes de Walid Regragui sont au rendez-vous des huitièmes de finale. Un stade de la compétition que les Lions de l'Atlas n'avaient atteint qu'une seule fois dans leur histoire, à l'occasion du Mondial 1986. Trente-six ans après cet exploit, ils ambitionnent de passer (au moins) un tour de plus. Pour ce faire, les partenaires d'Achraf Hakimi devront se défaire de l'Espagne, mardi 6 décembre (à 16h, en live commenté sur TF1info).

Un choc, une opposition de styles, qui s'annonce déjà comme l'une des plus passionnantes de cette Coupe du monde. Et qui pourrait s'avérer piégeux pour les protégés de Luis Enrique. Décidé à ne pas laisser (re)passer sa chance, le dernier représentant du continent africain depuis l'élimination du Sénégal par l'Angleterre (3-0) va bétonner. Les Marocains, qui n'ont encaissé qu'un but dans ce Mondial, un contre son camp de Nayef Aguerd, s'appuieront sur leur organisation quasi infaillible. Une question demeure toutefois : cela suffira-t-il pour résister au jeu de possession de la Roja ?