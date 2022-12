EN DIRECT - Croatie-Brésil : la "Seleção" va-t-elle continuer de danser ?

Qui ira dans le dernier carré ? À l'issue des huitièmes de finale, les plus prolifiques depuis 1938, les huit dernières nations en lice ont eu le droit à une pause, la première depuis le match d'ouverture, le 20 novembre. Un temps de repos qui leur a permis de préparer au mieux les quarts de finale. Vendredi 9 décembre, après ces deux jours de relâche, la Coupe du monde reprend enfin ses droits. Et ce, pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond, qui commençaient déjà à s'impatienter. Pour l'occasion, c'est un week-end de folie qui nous attend, avec un Angleterre-France plein de promesses en clôture.

En attendant ce "Crunch", du jamais-vu à ce niveau, la Croatie et le Brésil ouvrent le bal (à 16h, en live commenté sur TF1info), avec pour enjeu une place en demi-finale. Une affiche alléchante entre, d'un côté, les Vatreni, vice-champions du monde en titre, poussés aux tirs au but par le Japon (1-1, 1-3 t.a.b) mais jamais simples à sortir en Coupe du monde, et de l'autre, la Seleção, quintuple championne du monde, candidate à une sixième étoile et plus favorite que jamais après avoir dansé sur la Corée du Sud (4-1). Bref, ce quart est plus ouvert qu'il n'y paraît. Vivement le coup d'envoi !