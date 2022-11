EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : le Qatar lance son Mondial, suivez la cérémonie d'ouverture

On la promet grandiose. Digne des Jeux olympiques. En amont du match inaugural, opposant le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur, dimanche 20 novembre (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), le petit État gazier voudra en mettre plein les yeux au monde. Dans l'enceinte de 60.000 places d'Al-Bayt, à Al-Khor, au nord de Doha, la cérémonie d'ouverture durera une trentaine de minutes. Ce spectacle son et lumière, auquel ont refusé de participer plusieurs artistes de renom (Dua Lupa, Rod Stewart, Shakira...), devrait, dit-on, marquer les esprits. On attend de voir.