EN DIRECT - Qatar-Équateur : malheur au perdant

Malheur au perdant. Eh oui, déjà. Alors que le Mondial qatari s'ouvre officiellement, dimanche 20 novembre, le match inaugural (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info) va valoir cher pour le Qatar et l'Équateur. À Al-Khor, dans le gigantisme du Al-Bayt Stadium, qui accueillera en avant-match la traditionnelle cérémonie d'ouverture (15h30), les trois points seront presque obligatoires pour espérer voir plus loin que la phase de poules de cette Coupe du monde automnale.