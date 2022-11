"Une grande responsabilité" : Rabiot "prêt à assumer" son statut de taulier au milieu lors du Mondial

Un leadership qui ne déplaît pas à Adrien Rabiot, prêt à combler le manque d'expérience, après les absences de Paul Pogba (29 ans, 91 sélections) et N'Golo Kanté (31 ans, 53 sélections). "Je n'ai pas de pression sur le fait d'être le joueur le plus expérimenté, et peut-être d'être un joueur dont on attend plus", a assuré le joueur formé au PSG, qui fera donc office de patron dans l'entrejeu tricolore. "En équipe de France de jeunes, j'ai souvent été plus expérimenté que mes partenaires. Aujourd'hui, on retrouve un peu de ça. C'est une position qui me plaît. Je me sens en mesure de pouvoir aider les autres, de montrer l'exemple. J'aime cette position. C'est une grande responsabilité, je suis prêt à l'assumer. Je suis content d'être là, je suis reconnaissant."