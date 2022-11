Coupe du monde 2022 : Australie, Danemark, Tunisie... les listes des adversaires des Bleus

Les Socceroos de 2022 n'ont plus grand-chose à voir avec ceux de 2018. Quatre ans après le France-Australie (2-1) de Kazan, l'Australie voyage au Qatar avec un groupe largement remanié, avec 17 joueurs n'ayant jamais disputé une Coupe du monde. Parmi eux figure Garang Kuol, 18 ans, la nouvelle petite étoile du foot australien et future recrue de Newcastle. Pour rivaliser avec les champions du monde, le 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), Graham Arnold ne s'appuiera que sur neuf "anciens", dont l'expérimenté gardien et capitaine Mathew Ryan, déjà présents en 2018.