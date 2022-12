Coupe du monde : Comment Adrien Rabiot s’est rabiboché avec les Bleus

Buteur face à l'Australie (4-1), Adrien Rabiot estime avoir progressé "dans quasi tous les secteurs", notamment sur sa concentration et sa capacité à "avoir moins de temps faibles sur la durée d’un match". Didier Deschamps admet que son joueur "a enlevé des choses qui le gênaient à une période". Comme son placement sur le terrain, qui pouvait "le limiter psychologiquement". "Dès que j’ai arrêté de me poser ces questions, je me suis beaucoup mieux senti. Je ne suis pas vraiment cantonné à un rôle de milieu. Je peux évoluer, je suis assez libre, je peux aussi me déporter sur le côté gauche. Le coach a confiance en moi et voit que je suis capable de faire ça sur 90 minutes", insiste le principal intéressé. "C’est un milieu de terrain complet, que ce soit plus bas, plus haut. Il se définit comme un joueur d’équilibre. Ce n’est pas réducteur. Je n’ai pas besoin de lui répéter trois, quatre fois. Il sait, il sent où il doit être. Tant mieux pour nous qu’il soit à ce niveau-là", souligne le sélectionneur.