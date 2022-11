Équipe de France : la fin de la folle rumeur Karim Benzema, en vacances à La Réunion

Un retour qu'a aussi balayé Didier Deschamps. "Vous cherchez des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit", a assuré le sélectionneur tricolore, interrogé sur ces spéculations, à la veille de Tunisie-France (mercredi à 16h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), troisième et dernier match de poules des champions du monde. "Je ne sais qui dit quoi et comment... Vous connaissez la situation et le délai pour qu'il se rétablisse. J'ai échangé avec Karim après son départ, mais je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question... J'ai vingt-quatre joueurs et ce sont eux dont je m'occupe. (...) Je vous laisse en parler, débattre, imaginer... Mais je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien."