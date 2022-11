Hugo Lloris répète qu'il ne portera pas le brassard "One Love" : "Je préfère rester dans mon cadre"

Le brassard de la discorde. Alors que plusieurs sélections, dont l'Angleterre, qui fera son entrée en lice, contre l'Iran (lundi 21 novembre, à 14h), ont finalement renoncé à faire porter à leur capitaine le brassard à bandes colorées "One Love", en faveur de l'inclusion et contre les discriminations (dont le port risque d'être sanctionné a minima d'un carton jaune), les Bleus ne prendront pas part non plus à cette initiative. C'est ce qu'a confirmé Hugo Lloris, pour sa première conférence de presse au Qatar, à la veille du premier match des Bleus, face à l'Australie, mardi 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).

"La Fifa organise la compétition et définit un cadre, des règles", s'est défendu le capitaine de l'équipe de France, de passage en conférence de presse, pour justifier sa position et celle de la Fédération française de football (FFF), poussée par son président Noël Le Graët. "Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au foot, de représenter au mieux nos pays sportivement. Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur", a ajouté le portier tricolore. "Mais effectivement il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. Après, comme je l'ai dit, la Fifa décide de l'organisation."