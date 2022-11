Raymond Domenech avant la liste des Bleus : "Le plus compliqué, c'est de sortir les 6 ou 7 derniers noms"

Durant votre mandat (2004-2010), vous avez composé trois listes, pour l'Euro 2008 et les Coupes du monde 2006 et 2010. Laquelle vous a donné plus de fil à retordre ?

Quand on fait une liste, on pense toujours que c'est la meilleure possible. Je ne connais pas un entraîneur ou un sélectionneur qui fait un choix en disant : "Ce groupe est foireux". Mais, lorsqu'on s'attèle à cette tâche, il est essentiel d'avoir son équipe en tête. La liste la plus dure, c'est celle de 2010. Je pensais à quelques noms, mais je n'avais pas d'équipe-type. J'ai choisi 11 joueurs, mais j'aurai pu en mettre 11 autres. À l'inverse, constituer la liste de 2006 a été d'une simplicité basique. Je connaissais parfaitement mon équipe. Je savais les joueurs qui allaient jouer et comment ils allaient évoluer sur le terrain. J'avais en tête mes remplaçants et à quel moment j'allais les faire entrer en jeu. En 2010, c'était l'incertitude sur tout. Sur tout.

Finalement, la situation de Didier Deschamps en 2022 est similaire à la vôtre en 2010...

Exactement, il est dans une situation qui ressemble un peu à la mienne en 2010. Il y a tellement de doutes sur tout : les joueurs, l'organisation, etc. Dire aujourd'hui quel est le onze-type de cette équipe, c'est compliqué. Même pour Didier. Forcément, il a une idée, une ligne directrice, mais je pense qu'il a moins de certitudes qu'en 2018, où il savait à peu près comment ça allait se passer. Là, il est dans l'attente, parce qu'il y aura encore des matchs à jouer après l'annonce de la liste. Ce n'est peut-être pas la fin de ses problèmes, du coup je pense qu'il va retenir 26 joueurs, et non pas 23.