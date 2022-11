"Je n'ai plus de gêne" : Karim Benzema rassure (encore) sur son état physique avant le Mondial

Rassurez-vous, il en sera. Huit ans après le Mondial au Brésil, lors duquel la France avait pris la porte en quarts, battue par l'Allemagne (0-1), Karim Benzema s'apprête à disputer, à 34 ans, sa deuxième Coupe du monde. Reste à savoir dans quel état de forme. Touché par une "fatigue musculaire" au quadriceps de la cuisse gauche, "KB9" n'a en effet plus tapé dans un ballon en match depuis le 2 novembre, ni joué l'intégralité d'une rencontre depuis le 19 octobre. De quoi inquiéter avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar, face à l'Australie, le 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).

Arrivé le premier à Clairefontaine, lundi 14 novembre, le néo-Ballon d'Or est toutefois apparu détendu et souriant, à deux jours du départ pour Doha. Suivi par une caméra de la FFF, dans les murs du CNF, l'attaquant du Real Madrid a donné des nouvelles rassurantes. "Je suis content, fier", a-t-il affirmé, ajoutant être impatient "d'être avec le groupe et de commencer à (s')entraîner". "J'ai bien, bien récupéré. Maintenant, on verra sur le terrain, mais je n'ai plus de gêne, donc j'ai hâte d'être sur le terrain".