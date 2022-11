Jordan Veretout et Ibrahima Konaté, les inattendus de la liste de Deschamps

Il ne nous y avait pas habitués. N'étant pas du genre à prendre des risques inconsidérés à la dernière minute, Didier Deschamps a dérogé à certains de ses principes. À 13 jours de l'entrée en lice de l'équipe de France, le 22 novembre contre l'Australie (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), "DD" a dévoilé, mercredi 9 novembre, au JT de 20H de TF1, une liste de 25 noms. S'il a convoqué des joueurs convalescents, à l'image de Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou Karim Benzema, et opté pour une liste élargie, où figure Olivier Giroud, qui cohabitera avec le néo-Ballon d'Or, le sélectionneur tricolore a surtout surpris, en faisant appel à Jordan Veretout et Ibrahima Konaté, qui n'étaient pas pressentis.