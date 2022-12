Équipe de France : jour off pour les Bleus, comment occupent-ils leur journée ?

Ils n'avaient eu le temps de souffler jusque-là. Débarqués au Qatar, le 16 novembre, deux jours après le rendez-vous fixé à Clairefontaine, les Bleus se sont vu accorder un jour de repos, leur tout premier à Doha, lundi 5 décembre. Une parenthèse familiale, voulue par Didier Deschamps, au lendemain de la qualification pour les quarts de finale aux dépens de la Pologne (3-1) et à cinq jours de la confrontation face aux Anglais, samedi 10 décembre. "On va avoir un peu plus de temps, on va profiter un peu de nos proches et de notre famille comme prévu", avait confirmé le sélectionneur tricolore au micro de TF1.