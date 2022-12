Équipe de France : Kylian Mbappé explique son silence médiatique au Qatar

Ce sujet évacué, Kylian Mbappé s'est confié sur ses ambitions dans ce Mondial, sur lequel il plane avec 5 buts. Quatre ans après le sacre de Moscou, il n'est pas rassasié. "Cette Coupe du monde est une obsession", a-t-il assuré. "C'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement. Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du monde et pour le moment ça se passe bien. Mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé. (...) Je suis ici pour gagner avec l'équipe de France. Le seul objectif, c'est la Coupe du monde."