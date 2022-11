Équipe de France : les demies ou rien, Le Graët conditionne le futur de Deschamps

Didier Deschamps sent un souffle sur sa nuque. À 11 jours du premier match de l'équipe de France au Qatar, face à l'Australie, le 22 novembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), Noël Le Graët a mis la pression sur le sélectionneur, en poste depuis 10 ans. Dans un entretien fleuve à L'Équipe, paru vendredi 11 novembre, le président de la Fédération française de football (FFF) a révélé l'objectif qu'il a fixé à "DD" pour le Mondial qatari. Il a sous-entendu que, si les Bleus n'atteignent pas les demi-finales, l'ex-entraîneur de l'OM, en fin de contrat après la Coupe du monde, ne sera pas reconduit.

"On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui (Didier Deschamps, ndlr) qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main", s'est épanché le patron de la "3F" dans les colonnes du quotidien sportif. "Si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine... Après, je ne sens aucune lassitude de sa part. Son truc, c'est l'équipe de France, l'amour du maillot. J'ai une confiance absolue en lui."