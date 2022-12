Équipe de France : "L'avenir nous dira si Benjamin Pavard reviendra ou pas", admet Guy Stéphan

Y a-t-il un problème Benjamin Pavard en Bleu ? Relégué sur le banc, après sa très mauvaise prestation face à l'Australie (4-1), qui lui a coûté sa place parmi les titulaires, le défenseur de l'équipe de France n'est plus apparue sous le maillot tricolore. Il a été déclassé au profit de Jules Koundé, titulaire contre le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1). Même Axel Disasi, aligné lors du troisième et dernier match de poules, lui est passé devant dans la hiérarchie des latéraux droits. "J'ai eu plusieurs échanges avec lui, je considère qu'il n'est pas dans de bonnes conditions", avait avancé Didier Deschamps pour justifier son choix.

Un cas sur lequel Guy Stéphan, le bras droit du sélectionneur, est revenu, mardi 6 décembre, à quatre jours du quart de finale contre l'Angleterre (samedi 10 décembre, à 20h en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). "Benjamin ne joue pas, ça ne l'empêche pas de s'entraîner, de bien se comporter dans le groupe", a assuré l'adjoint de "DD". Vous avez sûrement pu le voir sur les images de joie (le montrant faire la fête avec ses partenaires, ndlr), après le Danemark et après la Pologne."