Équipe de France : l'espoir de jouer le Mondial existe pour Raphaël Varane

On l'avait quitté la tête basse, les yeux rougis par l'inquiétude. Sorti sur blessure et en larmes, samedi 22 octobre, lors du choc de Premier League entre Chelsea et Manchester United (1-1), Raphaël Varane pensait sans doute avoir dit "adieu" à la Coupe du monde au Qatar. Il ne se faisait guère d'illusion, à un mois, jour pour jour, de l'entrée en lice de l'équipe de France, face à l'Australie (à 17h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). "Il doit attendre", avait toutefois tempéré son entraîneur Erik ten Hag. "Avec ce type de blessure, il faut attendre au moins 24 heures avant de pouvoir poser un diagnostic."

Comme attendu, le diagnostic est tombé, dimanche 23 octobre. Et si on pouvait craindre le pire, alors que les ischio-jambiers de la cuisse droite étaient touchés, l'IRM, "relativement positive", a montré que la blessure est "moins sérieuse que redoutée", selon l'entourage du vice-capitaine des Bleus. L'ancien Lensois souffre d'une lésion du biceps fémoral. Selon les délais habituels pour récupérer de ce type de blessure, le défenseur des Red Devils devrait rester sur la touche pour une durée de trois à quatre semaines. De quoi "garder espoir" en vue du Mondial, indique à l'AFP une source proche du joueur.