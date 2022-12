Équipe de France : "Mon souhait, c'est que Deschamps reste", annonce Noël Le Graët

Il se voit bien continuer avec lui. À quatre jours du quart de finale des Bleus, qui seront opposés à l'Angleterre, samedi 10 décembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), Noël Le Graët a ouvert, pour la première fois, la porte à une prolongation de Didier Deschamps. Et ce, même s'il ne remplit pas la condition qui lui avait été fixée au préalable, à savoir atteindre les demi-finales du Mondial qatari. Dans un entretien fleuve au Figaro, publié en ligne, mardi 6 décembre, le président de la Fédération française (FFF) a fait part de son "souhait" de voir "DD" rester à la tête de l'équipe de France.

"On a un objectif clair : les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale, ndlr), on discute", a affirmé au quotidien le patron de la "3F". "Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques... Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera."